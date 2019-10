Betrug mit PC-Fernwartung: Mehr als 3000 Euro Beute

Troisdorf (dpa/lnw) - Ein Telefonbetrüger hat eine PC-Fernwartung vorgetäuscht und eine 69-Jährige um mehrere Tausend Euro gebracht. Wie die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis am Mittwoch mitteilte, habe der Betrüger die Troisdorferin am Dienstagmittag angerufen und sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgegeben. Er sagte, dass er per Fernwartungen einen Fehler auf dem Computer der Frau beheben wolle.

Von dpa