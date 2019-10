Dortmund (dpa/lnw) - Einbrecher haben die Freiwillige Feuerwehr Dortmund-Nette bestohlen und damit den Löschzug vorerst lahmgelegt. Die Unbekannten stahlen Werkzeug aus zwei Fahrzeugen, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch sagte. Sie hätten in der Nacht zum Montag eine Scheibe am Gerätehaus eingeschlagen und seien so in das Gebäude gelangt.

Von dpa