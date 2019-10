Mordanklage nach tödlichem Messerangriff auf Cousin

Paderborn/Schloß Neuhaus (dpa/lnw) - Nach einem tödlichen Messerangriff auf seinen Cousin hat die Staatsanwaltschaft Paderborn Mord-Anklage gegen einen 60-jährigen Mann aus Schloß Neuhaus erhoben. Das teilte die Anklagebehörde am Dienstag mit. Die Ehefrau des Getöteten lag bei der Tat neben dem Opfer im Bett. Der Angeschuldigte war am 22. Juni durch eine offene Terrassentür in die Wohnung eingedrungen und soll seinen Verwandten (50) mit einem Jagdmesser erstochen haben.

Von dpa