Betrunkener 18-Jähriger landet mit Auto kopfüber in Garten

Unna (dpa/lnw) - Ein 18-Jähriger ohne Führerschein hat in der Nacht zu Dienstag in Unna einen Kleinwagen in einem Vorgarten aufs Dach gelegt und sich danach mit seinem Beifahrer (18) aus dem Staub gemacht. Beide wurden von der Polizei schnell gefunden: Der Fahrer versteckte sich in einem nahen Garten, der Beifahrer hatte sich unter die Schaulustigen gemischt. Laut Polizei waren beide betrunken.

Von dpa