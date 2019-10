HSV nach 1:1 in Bielefeld weiter Zweitliga-Spitzenreiter

Bielefeld (dpa) - Der Hamburger SV bleibt Spitzenreiter in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Hanseaten kamen am Montag im Spitzenspiel beim Tabellendritten Arminia Bielefeld zu einem 1:1 (1:0) und liegen mit 21 Zählern weiter vor dem VfB Stuttgart (20). Lukas Hinterseer brachte den HSV in der 14. Minute Führung, Torjäger Fabian Klos gelang in der zweiten Halbzeit der Ausgleich (50.).

Von dpa