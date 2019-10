Kinder nach Syrien mitgenommen: Anklage gegen IS-Anhängerin

Karlsruhe (dpa) - Eine deutsche Mutter, die ihre Kinder mit zum IS genommen hat, muss sich aller Voraussicht nach bald in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft hat am dortigen Oberlandesgericht Anklage gegen die Frau erhoben, wie die Karlsruher Behörde am Montag mitteilte. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, die Kinder in Syrien in Lebensgefahr gebracht zu haben. Ein Sohn war 2018 im Bürgerkrieg bei einem Raketenangriff gestorben.

Von dpa