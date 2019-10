Frau stirbt an Parkhaus in Moers: Festgenommener wieder frei

Moers (dpa/lnw) - Nach dem Tod einer 54-jährigen Frau an einem Parkhaus in Moers gehen Staatsanwaltschaft und Mordkommission inzwischen von einem Suizid aus. Ein 61-Jähriger, der sich in der Nähe aufgehalten hatte und vorläufig festgenommen worden war, habe nichts mit dem Geschehen zu tun und sei wieder freigelassen worden, so die Staatsanwaltschaft am Montag.