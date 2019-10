«Goldener Oktober»: Temperaturen über 20 Grad erwartet

Essen (dpa/lnw) - Den Regenschirm können die Menschen in Nordrhein-Westfalen in dieser Woche wohl zu Hause lassen. Nach reichlich Regen in den vergangenen Tagen soll es diese Woche trocken bleiben bei Höchsttemperaturen über der 20-Grad-Marke. Am Dienstag sei es zunächst noch wolkig mit Werten zwischen 13 und 16 Grad, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen am Montag. Bis Donnerstag werde es stetig wärmer. Das Thermometer könne dann bis zu 21 Grad anzeigen. Auch am Wochenende soll es überwiegend mild und trocken bleiben.

Von dpa