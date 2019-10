Taxi in Dortmund geraubt: Tatverdächtiger festgenommen

Dortmund (dpa/lnw) - In Dortmund soll ein 45 Jahre alter Mann ein Taxi geraubt und damit im Anschluss offenbar einen Unfall gebaut haben. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben am Sonntag einen Tatverdächtigen fest. Der Mann bestellte demnach in der Nacht zu Sonntag ein Taxi, schlief aber dann beim Abholen. Als der 62-jährige Taxifahrer dann sein Auto wenden und wegfahren wollte, wurde der Mann den Angaben zufolge plötzlich wieder wach und kippte ein Absperrgitter auf den Wagen.