Kinder aus aller Welt fordern bessere Teilhabe in Städten

Köln (dpa/lnw) - Kinder und Jugendliche aus aller Welt haben in Köln mehr Mitgestaltungsrechte und Kinderfreundlichkeit in Städten gefordert. «Wären wir Bürgermeister, würden wir mehr in Bleistifte als in Waffen investieren», hieß es in einer Erklärung, die die Kinder am Freitag in Köln vortrugen und an die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) übergaben.

Von dpa