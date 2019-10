Entwarnung bei Kölns Abwehrspieler Czichos vor Keller-Duell

Köln (dpa) - Der Tabellenvorletzte 1. FC Köln kann im Kellerduell der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30/Sky) gegen Schlusslicht SC Paderborn trotz einer kuriosen Trainingsverletzung wahrscheinlich auf Abwehrspieler Rafael Czichos zurückgreifen. Der 29-Jährige musste die Einheit am Donnerstag abbrechen, nachdem ihn Stürmer Jhon Cordoba mit dem Kopf an der rechten Wade erwischt hatte. Am Tag danach gab Trainer Achim Beierlorzer aber Entwarnung: «Das war nichts Dramatisches, er hatte eine kleine Prellung.» Somit kann der FC-Coach gegen den Mitaufsteiger nach der Sperre gegen Jorge Meré und der Verletzung von Lasse Sobiech (Adduktorenprobleme) in Czichos und Sebastiaan Bornauw zumindest zwei gelernte Innenverteidiger einsetzen.

Von dpa