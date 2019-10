Warnung vor Koffein-Pulver von Kölner Firma

Köln (dpa) - Wegen der Gefahr auf Überdosierung will die Stadt Köln den Kölner Hersteller eines Koffein-Pulvers durchsuchen lassen. Da der Betreiber die Kooperation verweigere, habe man die Staatsanwaltschaft aufgefordert, eine Durchsuchung zu veranlassen, teilte die Stadt Köln am Donnerstag mit. In dem als Nahrungsergänzungsmittel angebotenen Produkt namens «np nutrition Caffeine 100%-HCL» des Herstellers New Pharma Nutrition sei ein zu großer Messlöffel beigefügt. «Wenn man das Pulver einnimmt wie vorgesehen, führt das automatisch zu einer Überdosierung», sagte eine Sprecherin der Stadt.

