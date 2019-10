Polizei: Vorbereitung auf Einsatz bei Kölner Kurden-Demo

Köln (dpa/lnw) - Vor einer Großdemonstration gegen die türkische Militär-Offensive in Nordsyrien am Samstag in Köln bereitet sich die Polizei auf einen Großeinsatz vor. Nach mehreren Ausschreitungen bei anderen Demos in den vergangenen Tagen seien gewalttätige Aktionen am Samstag nicht auszuschließen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Daher werde man mit mehreren Hundertschaften im Einsatz sein und Wasserwerfer dabei haben. Die Veranstalter erwarten rund 15 000 Teilnehmer, darunter viele Kurden. Aufgerufen zum Protest haben zwei linke Bündnisse unter dem Motto «Gegen den türkischen Angriffskrieg in Nordsyrien - Solidarität mit Rojava».

