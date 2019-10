Tanken ohne Führerschein: Anzeige gegen Mitarbeiter und Chef

Paderborn (dpa/lnw) - Wer ohne Führerschein tanken fährt, sollte nicht mit der Warnblinkanlage auf sich aufmerksam machen: Diese Lektion hat ein 22-Jähriger in Paderborn lernen müssen. Mit leuchtenden Warnblinkern fuhr der Mann in der vergangenen Woche mit einem Radlader zur Tankstelle, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte - auf Anweisung seines Chefs, wie sich bei einer Befragung herausstellte. Eine Polizeistreife hielt ihn an und stellte fest, dass der Mann gar keinen Führerschein besaß. Seine Entschuldigung: Der Chef hätte ihm aufgetragen, den Radlader zum Tanken zu fahren. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

Von dpa