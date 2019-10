OVG: Ablehnung von Schaustellern für Annakirmes rechtswidrig

Münster/Düren (dpa/lnw) - Im Rechtsstreit um die Standplatz-Vergabe für die Dürener Annakirmes haben vier abgelehnte Schausteller vor dem Oberverwaltungsgericht Münster erfolgreich geklagt. Den Schaustellern sei die Zulassung zur Kirmes in rechtswidriger Weise versagt worden, teilte das OVG Münster am Donnerstag mit. Die Auswahl verletze den Anspruch der Bewerber auf Chancengleichheit. Die Politiker in dem zuständigen Ausschuss des Stadtrates hätten sich bei ihrer Auswahl nicht an den Zulassungs-Richtlinien der Stadt orientiert.

Von dpa