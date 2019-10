Anwalt: Duisburger nach wochenlanger Haft in Slowenien frei

Duisburg (dpa) - Nach wochenlanger Haft in Slowenien auf Ersuchen der Türkei ist ein türkischstämmiger Duisburger nach Angaben seines Anwalts wieder frei. Ismet Kilic sei am Mittwoch freigekommen und habe zurück nach Deutschland reisen wollen, sagte der Anwalt Klaus Spiekermann am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Ihm zufolge entschied das zuständige slowenische Gericht, dass Kilic nach slowenischem Recht keine Straftat begangen habe und deshalb nicht ausgeliefert werden könne. Die Türkei hatte nach Angaben des Anwalts gefordert, dass Kilic eine Haftstrafe antritt, zu der er in den 1990er Jahren wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden sei.

Von dpa