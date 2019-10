US-Strafzölle und Brexit machen Lambertz Sorgen

Düsseldorf (dpa) - Der Lebkuchen- und Printenhersteller Lambertz sieht seine Erfolge auf dem amerikanischen Markt durch die ab Freitag drohenden US-Strafzölle von 25 Prozent bedroht. Lambertz-Eigentümer Hermann Bühlbecker sagte am Donnerstag in Düsseldorf, das Familienunternehmen habe es in den vergangenen Jahren geschafft, mit seinem Gebäck aus deutscher Produktion bei großen US-Händlern wie Wal Mart Fuß zu fassen. Doch die Zölle stellten das nun in Frage.

Von dpa