Bottrop/Lüdenscheid (dpa/lnw) - Nach eskalierten Demonstrationen von Kurden in Bottrop und Lüdenscheid gehen die Ermittlungen wegen verletzten Polizisten und einem niedergestochenen Mann am Donnerstagmorgen weiter. Im Fall des türkischstämmigen Deutschen, der in Lüdenscheid am späten Mittwochnachmittag bei einer Mahnwache in den Rücken gestochen worden war, ist der unbekannte Täter weiter auf der Flucht. In Bottrop nahm die Polizei unter anderem die Personalien eines 13-Jährigen auf, der bei dem Tumult auffällig wurde.

Wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte, wurde der 50-Jährige am Abend bereits erstmals im Krankenhaus befragt. Eine Mordkommission und der Staatsschutz ermitteln. Der Mann war bei einer angemeldeten Mahnwache gegen die türkische Offensive im Norden Syriens attackiert worden. Am Rande der gleichen Veranstaltung gab es nach Angaben des Polizeisprechers noch eine Rangelei, bei der zwei Männer leicht verletzt wurden. Einer sei vorläufig festgenommen worden.

In Bottrop hatten Polizisten am Mittwochabend Steine abbekommen, als sie eine Gruppe von 150 bis 200 Teilnehmern einer kurdischen Demo und einer etwa gleich großen Gruppe mit türkischem Hintergrund auf Abstand halten wollten. Die ersten Steine seien aus dem türkischen Lager Richtung Kurden-Demo geflogen, danach aber auch zurück, so eine Polizeisprecherin am Morgen. «Unsere Kollegen standen mittendrin und hielten sprichwörtlich ihre Köpfe hin», so die Sprecherin.

Insgesamt fünf Polizisten wurden nach offiziellen Angaben durch Steinwürfe und bei der Einsatzbewältigung leicht verletzt. Ein Beamter musste im Krankenhaus behandelt werden. Mehrere Streifenwagen wurden durch Steine beschädigt. Fünf Personen wurden laut Polizei als Tatverdächtige nach Körperverletzungen festgenommen, die Personalien von weiteren elf Männern festgestellt. Unter den Verdächtigen waren mehrere Jugendliche, darunter der 13-Jährige sowie ein 17-Jähriger.

Der Tumult hatte sich nach einer angemeldeten pro-kurdischen Demonstration mit zunächst 50 Teilnehmern entwickelt. Laut Polizei störten «Personen mit türkischem Hintergrund» die Versammlung, die nach 45 Minuten abgebrochen wurde. Danach wurden beide Gruppen aber immer größer, wuchsen jeweils auf 150 bis 200 Personen an. Die Polizei - die ohnehin in großer Stärke vor Ort war - setzte auch noch einen Hubschrauber ein. Gegen 22.30 Uhr hatte sich die Situation aufgelöst.