Türkischer Generalkonsul: Militär-Salut falsch verstanden

Essen (dpa/lnw) - Die umstrittenen Militär-Saluts mehrerer Fußballspieler aus Amateur-Vereinen sind nach Ansicht des türkischen Generalkonsuls Şener Cebeci falsch verstanden worden. Der Salut solle nicht als militärisches Symbol, sondern als «Gruß an alle Soldaten und ihre Verwandten» gesehen werden, sagte Cebeci bei einem Pressegespräch am Mittwoch in Essen. In der Türkei habe der Gruß eine andere Bedeutung als in Deutschland. Demnach sei auch die Sperrung der Fußballspieler und die Verhängung von Geldbußen «nicht richtig», so Cebeci. Fotos, die die Gesten der Spieler dokumentieren, hatten in der Branche zuvor für massive Kritik gesorgt. Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) sprach gar von einer «Null-Toleranz-Politik». Solche Dinge entsprächen «in keiner Weise den Werten und Grundsätzen des Verbandes».

Von dpa