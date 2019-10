Ausschuss fehlt Kostenkalkulation für Universiade-Bewerbung

Somit müsse der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (adh), der für die Bewerbung verantwortlich ist, in den nächsten Wochen Gespräche mit den betroffenen Kommunen und dem Bundesministerium des Innern (BMI) führen, um laut Freitag eine «belastbare und nachhaltige Kostenkalkulation» aufzustellen und auch die Kostenaufteilung zu definieren.

«Die Gespräche müssen zügig ablaufen, da die Entscheidung über die Vergabe der Universiade 2025 im Mai 2020 gefällt wird», sagte Freitag. Die Weltspiele der Studenten, an denen alle zwei Jahre 10 000 Athleten und Offizielle teilnehmen, fanden 1989 in Duisburg zum ersten und bislang letzten Mal in der 60-jährigen Geschichte der Spiele in Deutschland statt.