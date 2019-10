Lombardi: Schönstes Geburtstagsgeschenk ist Familienzeit

Hamburg (dpa/lno) - Für Sängerin Sarah Lombardi (27) muss es zum Geburtstag nicht zwingend ein teures Geschenk geben. Das schönste Geschenk für sie sei gewesen, dass sie gemeinsam mit ihrer Familie feiern konnte, sagte sie am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Kölnerin war am Dienstag 27 Jahre alt geworden. Sie arbeitet derzeit an der Seite von Dieter Bohlen und Bruce Darnell als Jurorin für die RTL-Sendung «Das Supertalent» und trainiert zudem für ihre Auftritte bei der neuen «Holiday on Ice»-Show «Supernova». Vom «Holiday on Ice»-Team wurde das Multitalent am Mittwoch mit einem kleinen Geschenk überrascht: einem goldenen Schlittschuhanhänger an einer goldenen Kette. Das habe sie sich schon lange gewünscht, sagte sie. Lombardi wird von November an mit ihrem Tanzpartner der Sat.1-Show «Dancing on Ice», Panagiotis «Joti» Polizoakis (24), in zehn deutschen «Holiday on Ice»- Tourorten auftreten.

Von dpa