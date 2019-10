Ceconomy-Aktie durch Personalquerelen unter Druck

Düsseldorf (dpa) - Die Führungskrise beim Elektronikhändler Ceconomy (Media Markt, Saturn) hat zu einem Kurseinbruch bei den Aktien des Handelsriesen geführt. Bis zum Mittag verlor die Ceconomy-Aktie rund fünf Prozent an Wert. Der Konzern hatte am Dienstagabend in einer Ad-hoc-Mitteilung überraschend angekündigt, der Aufsichtsrat werde am Donnerstag «über eine mögliche vorzeitige Beendigung der Bestellung des Vorstandsvorsitzenden, Herrn Jörn Werner, beraten». Eine Entscheidung solle noch am selben Tag fallen.

Von dpa