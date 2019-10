Passanten stoppen bewaffneten Juwelier-Räuber

Düsseldorf (dpa/lnw) - Passanten haben in Düsseldorf einen bewaffneten Juwelier-Räuber gestoppt. Der 37 Jahre alte Mann hatte am Dienstagabend im Stadtteil Benrath das Geschäft betreten und den Juwelier mit einer Schreckschusspistole bedroht, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der Verkäufer wehrte sich. Der Räuber griff nach Schmuck, der auf einem Tresen lag und floh damit, doch Passanten hielten ihn fest und drückten ihn auf den Boden, bis die Polizei kam. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.

Von dpa