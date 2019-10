Schüsse auf eine Shisha-Bar in Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Unbekannte haben auf eine Shisha-Bar in Bergisch Gladbach geschossen. Die Schüsse wurden laut Polizeiangaben vom Mittwoch am frühen Morgen abgefeuert. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Die Bar liegt in der Nähe des Bahnhofs. Daher hätten zwei S-Bahnen Bergisch Gladbach nicht angefahren, sondern vorzeitig in Köln-Dellbrück gehalten, sagte ein Bahnsprecher. Am Morgen sei der Verkehr aber mit Betriebsbeginn normal anlaufen.

Von dpa