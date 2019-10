Rangelei bei kurdischer Demo in Bielefeld

Bielefeld (dpa/lnw) - Bei einer Demonstration von Kurden in Bielefeld gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien hat es Handgreiflichkeiten gegeben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war es bei der Kundgebung am Montagabend zwischen etwa 20 bis 25 Teilnehmern der Demo und mehreren Passanten zu einer Rangelei gekommen, die die Polizei trennen musste. Den Handgreiflichkeiten seien Provokationen der Passanten vorausgegangen.

Von dpa