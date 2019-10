Terrorprozess gegen Kölner Adil Demirci in Türkei vertagt

Istanbul (dpa) - Der Prozess gegen den in der Türkei wegen Terrorvorwürfen angeklagten Kölner Sozialarbeiter Adil Demirci ist nach einer kurzen Verhandlung in Istanbul erneut vertagt worden. Fortgesetzt werde er am 13. Februar 2020, sagte Demircis Anwalt Keles Öztürk der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Für Mitangeklagte seien Ausreisesperren aus der Stadt Istanbul aufgehoben worden. Demirci (33), der für den Termin nicht aus Deutschland angereist war, hatte nach rund 14 Monaten Untersuchungshaft und Ausreisesperre bereits im Juni die Türkei verlassen dürfen.

Von dpa