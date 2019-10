Hoher Schaden bei Feuer in Schrotthandel-Lagerhalle

Brakel (dpa/lnw) - Bei einem Feuer in der Lagerhalle eines Schrotthandels im Kreis Höxter ist ein Schaden von bis zu 200 000 Euro entstanden. Ermittlungen ergaben, dass der Brand in Brakel «mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit durch einen technischen Defekt verursacht worden ist», wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei den Löscharbeiten zog sich ein Feuerwehrmann eine Rauchgasvergiftung zu. Er kam in ein Krankenhaus.

Von dpa