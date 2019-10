Finnentrop (dpa/lnw) - Ein Handwerker ist am Montag bei einem Arbeitsunfall in Finnentrop im Sauerland ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei fiel der 26-Jähriger aus bislang nicht geklärter Ursache in einen Silobehälter und wurde unter Holzspänen begraben. Die Feuerwehr konnte den Mann nur noch tot bergen. Der Arbeitsschutz aus Arnsberg wurde eingeschaltet.

Von dpa