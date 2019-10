Gladbach-Coach Rose gesteht: Als Kind mehr Werder-Bremen-Fan

In seiner Kindheit in der DDR habe er regelmäßig West-Fernsehen verfolgt. «Schon als Kind hat man mitbekommen, was Gladbach für ein großer Club ist. Legenden wie Netzer, Vogts, Simonsen, Heynckes, Bonhof, aber auch später Effenberg oder Matthäus haben mich tatsächlich schon früh fasziniert», sagte der frühere Profi von Hannover 96 und Mainz 05.

Rose war im Sommer als Nachfolger von Dieter Hecking aus Salzburg zur Borussia gewechselt. Beim aktuellen Tabellenführer könne er sich vorstellen, «gerne noch etwas länger» zu arbeiten. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2022.