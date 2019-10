Kohlenstoffmonoxid-Notfall: 14-Jährige verletzt

Warendorf (dpa/lnw) - Eine Kohleheizung hat in einer Wohnung in Ahlen im Kreis Warendorf eine zu hohe Konzentration von Kohlenstoffmonoxid (CO) verursacht und eine Familie in Gefahr gebracht. Der Defekt trat wahrscheinlich wegen des warmen Wetters am Sonntag auf, teilte die Polizei mit. Ein 14 Jahre altes Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Auch der Vater wurde im Krankenhaus untersucht.

Von dpa