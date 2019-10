Verl setzt Erfolgsserie fort

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der SC Verl sorgt in der Fußball-Regionalliga West weiter für Furore und profitierte am 13. Spieltag von den Patzern der Konkurrenz im Kampf um die Tabellenführung. Nach dem 5:2-Erfolg beim Wuppertaler SV und dem elften Match in Serie ohne Niederlage trennt Verl im Fernduell mit dem punktgleichen Spitzenreiter SV Rödinghausen nur die um einen Treffer schlechtere Tordifferenz vom ersten Platz. Rödinghausen musste sich am Samstag mit einem 2:2 gegen die SG Wattenscheid begnügen, Verl hat zudem eine Partie weniger ausgetragen.

Von dpa