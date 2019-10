Fußgänger finden Tote im Rhein: Vermisste vom Hotelschiff?

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußgänger haben an der Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf eine tote Frau im Rhein entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die 25-Jährige handelt, die vor rund einer Woche bei Bonn von einem Schiff gefallen war, sagte ein Sprecher am Samstag. Die Identität der am Freitag gefundenen Leiche in Düsseldorf sei allerdings noch nicht bestätigt. Zuvor hatte die «Rheinische Post» über den Fund der Totenberichtet.

Von dpa