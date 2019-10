Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Bielefeld: Haus evakuiert

Bielefeld (dpa/lnw) - Ein 67-Jähriger ist bei einem Wohnungsbrand in der Nacht zu Samstag in Bielefeld ums Leben gekommen. Ein weiterer schwer verletzter Familienangehöriger kam ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte. Man gehe davon aus, dass der 49-Jährige der Sohn des Toten sei. Zuvor hatte der WDR berichtet.