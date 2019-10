NRW startet in Schulferien: Reisewelle auf Autobahnen

Leverkusen (dpa/lnw) - Direkt nach dem Schulende sind viele Familien in Nordrhein-Westfalen in die ersehnten Herbstferien gestartet. Auf den Autobahnen nahmen die Staus am frühen Freitagnachmittag zu, wie aus einer Übersicht des Landesbetriebs Straßen.NRW hervorging. Sie summierten sich gegen 15 Uhr demnach auf 166 Kilometer. Insbesondere an Hauptreisestrecken wie der A1 registrierte die Verkehrszentrale ein steigendes Verkehrsaufkommen. «Das wird noch zunehmen bis zum Abend», sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa