Leverkusen (dpa/lnw) - Ein elfjähriges Mädchen ist am Freitagmorgen in Leverkusen von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte der Lkw-Fahrer von einer Tankstelle aus auf die Straße einbiegen. Dabei übersah der 28-Jährige das Kind, das in diesem Moment mit seinem Fahrrad dort entlang fuhr. Die Schülerin starb noch an der Unfallstelle. Wie es genau zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt.