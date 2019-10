Hamelns Landrat Tjark Bartels tritt nach Lügde-Fall zurück

Hannover (dpa/lni) - Der im Missbrauchsfall von Lügde massiv unter Druck geratene Landrat des Kreises Hameln-Pyrmont, Tjark Bartels (SPD), hat seinen Rücktritt angekündigt. Er habe einen schweren Burn-out erlitten und sich nach dreimonatiger Krankheit entschieden, nicht in seinen Beruf zurückzukehren, teilte Bartels am Freitag in einer Videobotschaft mit. Als einen Grund nannte der 50-jährige Kommunalpolitiker Anfeindungen in den Sozialen Medien. «Auch ich habe das jahrelang ausgehalten. Im Fall Lügde war meine Grenze deutlich überschritten», sagte Bartels, wie zunächst der NDR berichtete.

Von dpa