Tokarczuk: Weiß nicht, wo ich beim Anruf aus Stockholm war

Bielefeld (dpa) - Die neue polnische Literaturnobelpreisträgerin weiß nicht mehr, wo genau sie der Anruf aus Schweden erreicht hat. «Wir waren am Mittag irgendwo zwischen Berlin und Bielefeld auf der Autobahn», sagte Olga Tokarczuk am Abend vor einer Lesung aus ihrem neuen Buch «Die Jakobsbücher» in Ostwestfalen. Ihr Blutdruck sei plötzlich sehr hoch gewesen und sie hätten irgendwo auf einem Rastplatz anhalten müssen. «Keine Ahnung, wo das war.»

Von dpa