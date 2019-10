Sporttalent soll bei Aufnahme an Sportschulen mehr zählen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Sportbegabung soll nach dem Willen der nordrhein-westfälischen Regierungsfraktionen für die Aufnahme in eine der NRW-Sportschulen mehr Gewicht bekommen. «An den Sportschulen müssen die besten Talente gefördert werden», sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag. Daher müsse das individuelle sportliche Potenzial der Bewerber bei der Aufnahme in eine der 18 Sportschulen des Landes stärker zum Tragen kommen. Derzeit prüfe das Schulministerium, wie dafür eine geeignete Rechtsgrundlage geschaffen werden könne.