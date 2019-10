Mehr Einfluss für Kommunen bei Strukturwandel

Jülich (dpa/lnw) - Die 19 Anrainerkommunen an den Tagebauen im Rheinischen Revier sollen beim Strukturwandel mehr Einfluss bekommen. In einem dazu gegründeten Beirat sollen die Kommunen die Zukunftsagentur Rheinisches Revier strategisch beraten, wie die Agentur am Donnerstag mitteilte. Drei Sprecher des Beirats erhalten Sitz und Stimme im Aufsichtsrat. Nach ein oder zwei Jahren werde die Form der Mitwirkung durch die Kommunen überdacht.

Von dpa