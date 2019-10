Darin enthalten sind demnach der Einsatz etwa von Feuerwehren, Rettungskräften und Ordnungspersonal. «Es kann nicht sein, dass wir auf den Kosten sitzenbleiben», sagte ein Sprecher der Stadt Kerpen, die allein 530 000 Euro veranschlagt hat. Das NRW-Bauministerium klärt nach eigenen Angaben diese Frage derzeit.

RWE Power sind nach eigenen Angaben durch die wochenlange Räumung des Waldes am Tagebau Hambach Kosten in Millionenhöhe entstanden. Das Unternehmen will dafür die Erbauer der Baumhäuser als Verursacher in die Pflicht nehmen. Auch wenn die Feststellung der Personalien schwierig sei, werde RWE diesen Weg weiter verfolgen, teilte ein Sprecher mit.

Das NRW-Bauministerium hatte die Stadt Kerpen und die Gemeinde Merzenich angewiesen, die illegal errichteten Baumhäuser am Tagebau Hambach wegen Sicherheitsmängeln zu räumen. Der Wald liegt auf dem Gebiet beider Kommunen.

Angeblich soll ein Vertreter des Ministeriums bei Vorgesprächen eine Erstattung der Kosten als wahrscheinlich bezeichnet haben. «Wir hoffen, dass das Land uns nicht im Regen stehenlässt», sagte der Bürgermeister Gemeinde Merzenich, Georg Gelhausen (CDU). Der WDR hatte zuvor berichtet.