Kunstsammlung NRW präsentiert Edvard-Munch-Schau

Präsentiert werde ein «unbekannter» Munch (1863-1944). Der Norweger Knausgård (50) hat nicht nur die Exponate, sondern auch Hängung und Farbe der Wände bestimmt. «Edvard Munch - gesehen von Karl Ove Knausgård» bleibt vom 12. Oktober bis zum 1. März 2020 in Düsseldorf.

Die Ausstellung beruht auf einer Kooperation mit dem Munch Museum in Oslo. Dort war die Ausstellung 2017 gezeigt worden. Die Schau beginnt kurz vor der Frankfurter Buchmesse, die in diesem Jahr Norwegen in den Mittelpunkt stellt und am 16. Oktober startet. Zur Eröffnung der Ausstellung in Düsseldorf kommt am Freitag das Kronprinzenpaar Haakon und Mette-Marit.