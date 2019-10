Düsseldorf (dpa/lnw) - An einer Haltestelle in Düsseldorf haben zahlreiche Menschen neben einem Sterbenden auf den Bus gewartet. «Der Mann war schwer krank», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Es gebe keine Hinweise auf ein Verbrechen. Der Vorfall habe sich bereits am vergangenen Freitag ereignet.

Von dpa