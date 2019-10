Landtag befasst sich mit Wohnungsnot von Studenten

In den Uni-Städten des Landes ist die Situation auf dem Wohnungsmarkt in diesen Wochen zu Semesterbeginn besonders angespannt. In Aachen warten laut den Studierendenwerken NRW aktuell noch rund 5000 Studenten auf einen Platz in einem Wohnheim, in Köln sind es mehr als 2100. Mehr als die Hälfte der rund 38 000 Wohnheimplätze der nordrhein-westfälischen Studierendenwerke sind deren Angaben zufolge «dringend sanierungsbedürftig». Die Organisation fordert daher Unterstützung von der Politik - je schneller, desto besser.