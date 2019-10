Gladbach-Manager Eberl: Mannschaft hat noch mehr Potenzial

Mönchengladbach (dpa) - Trotz der Tabellenführung in der Bundesliga sieht Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl noch Luft nach oben. «Wir wissen, dass unsere Leistungen noch nicht durchgehend sehr gut waren. Aber am Sonntag gegen Augsburg war schon sehr viel von dem Fußball zu erkennen, den wir uns vorstellen», sagte 46-Jährige am Mittwoch in einem Interview auf der Internetseite des Vereins. Die Borussia hatte nach einem 5:1-Erfolg gegen den FC Augsburg am Wochenende die Tabellenführung übernommen. Für Eberl ist diese aber nur «eine schöne Momentaufnahme».

