Beschäftigte in Landesbehörden häufiger krank

Demnach hat der Krankenstand der rund 170 000 Lehrer in NRW den größten Einfluss auf die Statistik. Der lag mit 6,71 Prozent unter der landesweiten Quote. An Hauptschulen und an Förderschulen seien die Krankenstände am höchsten, an Gymnasien am niedrigsten.

Am Dienstag wurde der Gesundheitsbericht, aus dem die Zahlen hervorgehen, vom Kabinett gebilligt. Der Krankenstand in der Landesverwaltung war bereits 2017 leicht gestiegen. Mit einer im Innenministerium eingerichteten Stabstelle «Landeskoordination Betriebliches Gesundheitsmanagement» will die Regierung den Krankenstand eigentlich senken.