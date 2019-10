Heimliche Fotos in Umkleide: Verdächtiger identifiziert

Lage (dpa/lnw) - Nach heimlich gemachten Fotos in einem Freibad in Lage im Kreis Lippe hat die Polizei am Dienstag per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter gesucht - und ist wenige Stunden später fündig geworden. «Wir haben zahlreiche und eindeutige Hinweise bekommen. Das Telefon stand nicht still», sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Zwar sei der Mann noch nicht festgenommen worden, aber die Öffentlichkeitsfahndung sei beendet, heißt es in einer Mitteilung.

Von dpa