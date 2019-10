«Falscher Polizist» legt Geständnis ab

Die Anklage wirft dem Mann aus Erkrath bei Düsseldorf zehn Fälle vor, bei denen Senioren in NRW, Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg um insgesamt mindestens 1,6 Millionen Euro geprellt wurden. Der 31-Jährige war laut Anklage als «Logistiker» der Bande für die Steuerung der Kuriere und Abholer zuständig, die die Beute bei den Opfern einsammelten.

Aus einem Callcenter in der Türkei hatten vermeintliche Polizisten Senioren in Deutschland systematisch Angst eingejagt: Um Straftätern zuvor zu kommen, solle man am besten das Vermögen einem Polizeibeamten übergeben.

So habe eine 79-Jährige in Würselen (NRW) einem unbekannten Abholer 248 000 Euro gegeben. In Dortmund stellte eine 87-jährige 45 000 Euro in bar und Gold in einer Plastiktüte vor ihre Haustür. In Miltenberg (Bayern) habe eine 85-Jährige mehr als 750 000 Euro in Bargeld, Gold und Schweizer Franken abgegeben. Der Prozess wird fortgesetzt.