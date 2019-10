Verkehrsministerium: Weniger Stau und mehr Elektro-Autos

Düsseldorf (dpa/lnw) - In NRW hat es 2018 weniger Stau gegeben als im Vorjahr. Die Gesamtlänge sank im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,3 Prozent auf 103 564 Kilometer. Im Schnitt war ein Stau 1,41 Kilometer lang (2017: 1,44) und dauerte 1 Stunde und 18 Minuten (2017: 1 Stunde und 20 Minuten). Die Zahlen stammen aus der Broschüre «Mobilität in Nordrhein-Westfalen», die am Dienstag vom Verkehrsministerium veröffentlicht wurde. Sie fasst verschiedenste Statistiken zusammen, die teilweise bereits einzeln publiziert wurden.

Von dpa