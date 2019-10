Tag beginnt für Pendler in NRW mit Staus und Behinderungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wenige Tage vor dem Beginn der Herbstferien müssen die Pendler in Nordrhein-Westfalen am Dienstagmorgen teils viel Geduld mitbringen. Besonders auf den Autobahnen 4, 40 und 46 kam es am Morgen immer wieder zu Staus oder stockendem Verkehr. Den längsten Stau gab es am Morgen zunächst nach einem Unfall auf der A4 (Olpe-Köln), wo sich die Reisezeit in einem bis zu zehn Kilometer langen Stau um rund eine Stunde verlängerte. Hier war während der Bergungsarbeiten nur ein Fahrstreifen frei.

Von dpa