Ratte legt Rathaus in Marl lahm: Kurzschluss

Marl (dpa/lnw) - Eine Ratte hat das Rathaus von Marl lahmgelegt mit einem Kurzschluss in der Stromversorgung. Nachdem das Nagetier am Sonntag im Keller des Rathauses den Defekt in der Elektrik verursacht hatte, bleiben das Rathaus sowie die Familienbibliothek «Türmchen» auch noch an diesem Dienstag geschlossen, wie die Stadt am Montag mitteilte. Ein Ersatzteil müsse aufwendig eingebaut werden. «Bis auf ein Notfallteam, was wir im Einsatz gehabt haben, ging gar nichts», sagte ein Stadtsprecher zur Situation im Rathaus-Gebäude am Montag.

Von dpa